Ümit Özdağ’ın işaret ettiği anket şirketi sahibi konuştu

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, aylar önce katıldığı bir yayında ortaya attığı iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Özdağ, YouTube’da katıldığı bir programda, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Meral Akşener’in çalışmalarını yürüten bir araştırma şirketinin sahibinin kendisine, “Hocam, Meral Hanım ile Ankara’da buluştuk, beni dinlenilmeyen bir odaya götürdü ve ‘Nedenini sorma, adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi” şeklinde bilgi verdiğini açıkladı.

İSMİMİ VERME İNKAR EDERİM

Özdağ, yayında şu ifadeleri kullanmıştı: “İYİ Parti’nin strateji danışmanlığını yapan ve anketler düzenleyen çok meşhur bir şirket var. İsmini vermeyeceğim. İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra bu şirketin sahibi bana geldi ve Meral Hanım’a ‘Kars gibi bölgelere gitmeyin, oylarımız düşüyor. Giderseniz 5 bin 500, gitmezseniz 5 bin oy alırız. Üç gün kaybedeceksiniz, onun yerine İstanbul, Ankara, İzmir’e odaklanın’ dedim ama beni dinlemedi, gitti. Seçimlere bir ay kala Ankara’da buluştuk. Beni dinlenemeyen bir odaya götürdü ve ‘Bana nedenini sorma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi. Ben de ‘Sen ne diyorsun?’ dedim. ‘Hocam olan bu. Bunu seçimden sonra Büyük Kulüp’te söyledim. Ertesi gün Meral Hanım beni uyardı. Siz bunu kamuoyu önünde benim adımı vererek söylerseniz ben inkar ederim’ dedi.”

ÜÇ KEZ ANLATTIM, YALANLAMA GELMEDİ

Özdağ, bu iddiayı daha sonra siyasetçiler ve iş adamları grubunda da detaylı olarak anlattığını ve birçok şahidin olduğunu belirtti. “Meral Hanım, 2018’de bir ay önceden Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmiş, bizim haberimiz yok” diyen Özdağ, bu iddiayı üç kez televizyonlarda anlattığını ve hiçbir yalanlama gelmediğini vurguladı.

Bu iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine Meral Akşener, kendisini “ihanet” etmekle suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve “Erdoğan’ı seçtiren kişi” olmakla itham eden Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğini açıkladı. Akşener, “Ümit Özdağ’ı da mahkemeye veriyorum. Ona bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Bana iftira atan herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor” dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Ümit Özdağ ise, “Meral Akşener dava açma konusunda serbest. Ama bu bir hukuki mesele değil, siyasi mesele. Mahkemenin bu konuda ne söyleyeceğini ben de çok merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hukuki hakkını kullanacaktır. Dava açılırsa ben de gerekeni mahkemede söylerim” ifadelerini kullandı.

Aytunç Erkin bu kez Ümit Özdağ’ın işaret ettiği Gezici Anket Şirketi sahibi Murat Gezi’yle konuştu.

Özdağ’ı yalanlayan Gezici şöyle konuştu:

“BENİM ÜZERİMDEN MANİPÜLASYON YAPIYOR”

“Geçen ay da, geçen yıl da medyada altını çizdim. Kadın 81 ili gezdi, bir torunu vardı, ailesi vardı. Memleket meselesini daha çok önemsedi. Azımsanmayacak bir oy aldı. Hâlâ da kitlesi var. Meral Akşener halen en önemli siyasi isim. Bunu defalarca söyledim. Fakat Ümit Özdağ’ın bahsettiği gibi bir süreç olmadı. Ümit Bey’le bir görüşmem oldu. 2019’da olmuştu. O görüşmede sadece şunu konuştuk: Sayın Akşener’in stratejilerinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Zaten kendisi de strateji uzmanı olduğunu, kampanyanın yanlış olduğunu söylüyordu. Partiden de ayrılmamıştı. Duygusal manipülasyon herhalde böyle bir şey. Bunu benim söylediğimi anlatıyor. Halbuki kendisi söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğunu ve kazanamayacağını kendisi söylüyordu. Açıkçası benim üzerimden manipülasyon yapıyor. Kendi söylediği yalanları benim üzerimden yapmaya çalışıyor.

“AKŞENER’E YAPILAN BİR OPERASYON OLARAK GÖRÜYORUM SÜRECİ”

Yüce Türk milletini temsil eden yargı beni mahkemeye çağırdığında da bunları orada da söyleyeceğim. Ben Meral Akşener’e yapılan bir operasyon olarak görüyorum süreci. Akşener ayrılmış gibi görülse de onu rakip olarak görenlerin saldırısı olarak görüyorum. Meral Akşener önemli bir Türk siyasetçisidir. Bu saldırılarla sanki ‘Erdoğan’ı o getirdi, o seçtirdi’ algısı kurularak bir aileye zarar verilmek isteniyor.

ENSTİTÜSÜNE DAVET ETMİŞTİ

Ümit Bey 2021 Mayıs ayında sizinle görüştüğünü söyledi. 2019 ya da 2020. Kendisinin davet etmesi üzerine görüşmeye gittim. Enstitüsüne davet etmişti. O ziyaret de 20 dakika sürdü. O görüşmede annesi de vardı. Annesi de negatif konuşmalar yaptı ama ben bunlara katılmadığımı söyledim.

Böyle bir konuşma olmadı. (Büyük Kulüp’te) Genel seçimleri değerlendirme toplantısı yaptık. Akşener’le ilgili bir konuşma yapılmadı. Altını çiziyorum: Meral Akşener, Türk siyaseti için hâlâ çok önemlidir.