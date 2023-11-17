İranlı kadının Atatürk hakkındaki düşünceleri elden ele dolaşıyor. Gerçek dünya lideri kimmiş görün

Sokak röportajlarında ortaya çıkan bazı söylemler gündem olurken son günlerde Atatürk hakkında İranlı bir genç kızın verdiği cevap ayakta alkışlanacak cinsten oldu.

Barışın sesi adlı bir YouTube kanalının 10 Kasım için özel olarak yaptığı sokak röportajında vatandaşlara “Atatürk bugün yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz?” sorusunu yöneltti.

Mikrofonu uzattığı bir genç kız İranlı olduğunu söyleyip Atatürk’ü çok sevdiğini onun hakkında çok güzel şeyler duyduğunu söyledi.

Spiker’in “Onun kurduğu ülkede yaşamaktan memnun musunuz?” sorusuna İranlı gencin verdiği cevap aslında yaşadığımız coğrafyaya rağmen ne kadar özgürlük içinde olduğumuzu gösterir nitelikte oldu.

Röportajın diyalogları şu şekilde:

“-Atatürk yaşasaydı bugün ona ne söylemek isterdiniz?

Valla ben yabancıyım ama Atatürk’ü çok seviyorum. Onun hakkında çok güzel şeyler duydum.

-Onun kurduğu bu ülkede yaşamaktan memnun musunuz?

Tabi ki çok memnunum. Aslında onun sayesinde ben şu an buradayım. Ve bugün bu kadar özgür ve rahat yaşıyorum”