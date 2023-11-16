Atatürk bizi bir gecede cahil bıraktı. İmamlarımızı astı. Vatandaşın pes dedirten sözleri

Atatürk'ün ölümünün 85. seneyi devriyesinde Algola Medya'nın yaptığı sokak röportajları pes dedirtti.

Muhabir bir soru yöneltiyor ve vatandaş cümleye şöyle başlıyor:

Atatürk’ü sevmediğim için…

Muhabir: Olsun olumlu- olumsuz paylaşabilirsiniz.

Vatandaş: Atatürk dinimizi çok zedeledi, çok hırpaladı. Bin yıllık tarihimizi, bin yıllık hükümetimizi sildi.Bizi bir gecede cahil bıraktı.

Bizi imamlarımızı asarak, medreselerimizi kapatarak bizi bin yıllık cahil yaptı. Bizi bir gecede cahil bıraktı. Bu yüzden ahirette ben ona hesap soracağım.

Muhabir: Ben de onu soracaktım. Eğer Atatürk hayatta olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?

Vatandaş: Neden dinimizi tahrip etti neden yıktı.

Neden sevmiyorum dinimize en ufak yardımı olmadı bizi tamamen sildi, Cumhuriyet adı altında Avrupa’nın Türkiye Müslümanlarına yakıştırmaya çalıştı mı artık ne diyim yani…

Sosyal röportajında vatandaşın bu sözleri büyük tepki topladı, sosyal medyada da gündem oldu.

ORHAN UĞUROĞLU'NDAN TEPKİ

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Uğuroğlu şöyle dedi:

Korkunç cehalet

İşte cemaat ve tarikatlar işte sonuç

İşte AKP iktidarı işte yarattığı korkunç tablo

Algola Medya’dan çok izlenecek söyleşi.

DİYANET ATATÜRK’ÜN EMRİYKE KURULMADI MI?

Diyanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kuruldu. Diyanet, 1924 yılında, Cumhuriyet'in ilanından beş ay sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlandı.