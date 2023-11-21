İranlı molladan kızına ABD'de Batı düğünü. Mahsa Amani baş örtüsü takmadığı için öldürülmüştü

Mahsa Amani’nin ölümünün ardından başlayan protestolar henüz devam ederken, sıkı bir şeriat yanlısı olan Molla İrvani’nin kızının ABD’deki modern düğün yapması bir kez daha akıllara geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İranlı molladan kızına ABD'de Batı düğünü. Mahsa Amani baş örtüsü takmadığı için öldürülmüştü

İran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra vefat eden 22 yaşındaki Mahsa Amani’ni, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.

Olayın ardından İran sokakları hareketlendi. Rejime karşı başkent Tahran olmak üzere birçok bölgede halk protesto gösterilerine başladı.

Birçok kesimden halk, ‘ahlak polisi’ olarak da adlandırılan İrşad devriyelerinin uygulamalarını protesto etti.

İRAN KADINLARINA DESTEK BÜYÜDÜ

Sokakların hareketlenmesi ile gerginlik arttı. Gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkarıp saçlarını kesmeye başladı.

İranlı kadınların protestolarına dünyanın birçok bölgesinden destek geldi. Türkiye dahil farklı ülkelerden İranlı kadınlara destek için saçlarını kesenlerin yanı sıra, sanat dünyasından birçok isim de İranlı kadınlarla dayanışma mesajları yayınladı.

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MOLLANIN KIZININ MODERN DÜĞÜNÜ

İran’da durum böyleyken, sıkı bir şeriat yanlısı olarak bilinen İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani’nin kızının ABD’deki düğünü, sosyal medyada yayınlandı.

Uygunsuz bir şekilde başörtüsü taktığı gerekçesi ile gözaltına alınan Amani’nin ölümünün ardından protestolar sürerken, Molla İrvani’nin kızının ABD’de rüya gibi modern, şık ve oldukça ‘batılı’ bir düğün yaptığı görüldü.

Molla İrvani’nin kızının düğün videosu görüntülerinde, eşi ile öpüştüğü anlara da yer verildi.

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan görüntüler, büyük tepki çekti.

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