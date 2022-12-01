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'Mağlubiyeti kutlayan' İranlı protestocu, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

Dünya Kupası’nda ABD’ye yenilerek elenen İran’da ülkenin dört bir yanında “mağlubiyeti kutlama” gösterisi yapıldı. Bir protestocu güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:43
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İranlı protestocu 'mağlubiyeti kutladığı gerekçesiyle' güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

'Mağlubiyeti kutlayan' İranlı protestocu, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü
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AA’nın Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nden aktardığına göre, 27 yaşındaki Mehran Semak, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında öldürüldü.

Açıklamada, Semak'ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCUNUN ARKADAŞI ÇIKTI
Öte yandan İran Milli Takımı'nın oyuncularından Said İzzetullahi, Instagram hesabından konuya dair paylaşım yaptı. İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Dünya Kupası için Katar'da bulunan İzzetullahi, yıllar önce birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Dün geceki acı mağlubiyetten sonra senin vefat haberini almak yüreğimi daha çok yaktı. "Eski dostum, bilmelisin ki her geçen gün bu dünyada insanlık daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE MAĞLUBİYET KUTLANDI
Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlamaları yapmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturdukları görülmüştü.
 

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