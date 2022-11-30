İran ABD'ye yenildi, İran sokakları 'Amerika' diye inledi

İranlılar, molla rejimine bir tepki olarak gerçekleştirdikleri kutlamalarda havai fişekler attılar, arabalarla yolları kapattılar.

Göçmen İranlı gazeteci Farzad Seifikaran sosyal medyada paylaştığı videolarda kutlamaların nasıl coşkulu olduğu görüldü.

Tahran'ın Eram mahallesindeki koca bir apartman kompleksi, İran takımının ABD'ye karşı kaybetmesini kutladı. İnsanlar ışıklar söndürüp, yanarken ıslık çaldılar. Bu arada bir kadan “Amerika, Amerika” diye bağırdı.

Saqqez'de de arabalar trafiği kapattı. Yüzlerce İranlıı korna ve vuvuzelalar çalarak Amerika lehine tezahürat yaptılar.