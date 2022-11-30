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İran ABD'ye yenildi, İran sokakları 'Amerika' diye inledi

İran Milli Takımının dün Amerika’ya yenilerek Dünya Kupası”ndan elenmesi, İran'ın çeşitli şehirlerindeki açıkça kutlandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:50
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ABD'ye yenilen İran'da halk sokağa çıkıp kutlama yaptı

İran ABD'ye yenildi, İran sokakları 'Amerika' diye inledi
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İranlılar, molla rejimine bir tepki olarak gerçekleştirdikleri kutlamalarda havai fişekler attılar, arabalarla yolları kapattılar.

Göçmen İranlı gazeteci Farzad Seifikaran sosyal medyada paylaştığı videolarda kutlamaların nasıl coşkulu olduğu görüldü.

Tahran'ın Eram mahallesindeki koca bir apartman kompleksi, İran takımının ABD'ye karşı kaybetmesini kutladı. İnsanlar ışıklar söndürüp, yanarken ıslık çaldılar. Bu arada bir kadan “Amerika, Amerika” diye bağırdı.

Saqqez'de de arabalar trafiği kapattı. Yüzlerce İranlıı  korna ve  vuvuzelalar çalarak Amerika lehine tezahürat yaptılar.

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Mal bunlar. Avurpa niye gelişmiş diye düşünmüyorlar.
30.11.2022 12:01
Kendilerini düzeltmiyorlar da Amerikadan yardım istiyorlar. Iraklılar da, Libyalılar da amerikadan yardım istedi. Irakın, Libyanın durumu ortada. Bağırın Amerika diye. Hanyayı konyayı görürsünüz.  
 
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