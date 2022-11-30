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İranlı efsane ölüm tehditlerini doğruladı

Eski İranlı oyuncu Ali Karimi, flaş bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:13
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İran'ın efsane oyuncusu Ali Karimi ölüm tehditlerini doğruladı

İranlı efsane ölüm tehditlerini doğruladı
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İranlı futbol efsanesi Ali Karimi, ülkede devam eden protestolara verdiği desteğin ardından İran hükümeti  tarafından ailesi ve yakın arkadaşlarının korkutulduğunu ve taciz edildiğini, kendisine ölüm tehditlerinin yapıldığını iddia etti.

'Asyalı Maradona' olarak bilinen ve 2014'te futbolu bırakan 44 yaşındaki Karimi, İran hükümetini uzun süredir eleştiriyor ve Eylül ortasındaİran’da protestoların  başlamasından bu yana protestocuları açıkça destekliyor. rejimden şikayetlerini dile getirmek için sokaklara çıktılar.

İran Yüksek Konseyi'ne göre hükümet, onu "düşmanla uyum sağlamak" ve "isyanları teşvik etmekle" suçlayarak Ekim ayı başlarında tutuklanması için emir çıkardı ve onu İran'daki son protestoların "ana liderlerinden" biri olarak tanımladı. Bu suçlamaların her ikisi de ölümle cezalandırılabilir.

İranlı-Amerikalı komedyen Max Amini ile futbol dünyasının YouTube kanalında yayınlanan bir saatlik  röportajda Karimi, kendisine yönelten ölüm tehditlerini ve ailesine ve yakınlarına söylediği gözdağı ve tehditleri doğruladı.

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