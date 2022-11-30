Terör destekçisi ABD'nin Başkanı İran'ı yendikleri için çok sevindi. Mikrofonla hemen anons yaptı

Amerika Başkanı Joe Biden, milli takımın İran'ı yenmesi nedeniyle futbolcuları kutladı.

Biden, Michigan'daki bir yarı iletken çip üreticisinde daha fazla tedarik zincirinin ABD'ye taşınmasıyla ilgili bir konuşma yaparken, milli takımın kazandığı haberini aldı ve "Koç ve oyuncularla konuştuğumda bunu yapabilirsiniz' dedim. Yapacağız dediler, yaptılar. Tanrı onları seviyor” diye konuştu.