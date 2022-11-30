Kar maskeleriyle mollaları protesto ettiler

Amerika ile İran’ın dün geceki maçında bir grup genç kadın, İran'daki protesto hareketinin sloganı olan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları attı.

Kendilerini Rus Pussy Riot kolektifinin üyeleri olarak tanımlayan kadınlar, gösterilerde öldürülen bazı genç protestocuların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu gömlekler giydiler.

Kolektif üyeleri “İran'da çok sayıda protesto var ve orada çok sayıda kadın öldürüldü. Bu yüzden sadece desteğimizi göstermek ve bunun eğlenceli bir oyun olmadığını göstermek istedik” dediler.

Protestoculardan biri olan Mika Nikulshina, "Şu anda her yerde olan kanlı bir cehennem" dedi.

Güvenlik güçleri kadınlara engel olmaya çalışırken, İranlı taraftarların destek verdiği gözlendi.