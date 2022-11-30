İran-ABD maçına Mahsa Emini'nin adını böyle soktular. Katarlı görevlileri de İran'ın ajanlarını da atlattılar

MİRZA ŞEKER/ Yeniçağ özel

İran'ın başkenti ahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine rağmen protestolar hala sürüyor.

Katar'daki Dünya Kupası'nda da İranlı futbolseverler molla rejimini protesto etmeye devam ediyor. Hem de alınan sıkı önlemlere rağmen.

Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı oyuncuları da protestolara destek vermiş, hatta 21 Kasım'da İngiltere'ye karşı oynadıkları açılış maçında ülkenin milli marşını söylemeyi reddetmişlerdi.

Bu gelişmenin ardından çok sayıda İran Devrim Muhafızları ajanının Katar'a gönderildiği, futbolcuların protestoya devam etmeleri halinde “şiddet ve işkence” ile karşı karşıya kalacaklarının söylendiği iddia edilmişti. İranlı futbolseverlerin de protestoya katılmalarının engellenmesi için sıkı takibe alındığı, aileleriyle bile tehdit edildiği ileri sürülmüştü.

İşte buna rağmen İran-ABD maçında tribünde Mahsa Emini'nin isminin yer aldığı harfler bir şekilde stada sokuldu ve yan yana getirilerek açıldı.

İranlı futbolseverlerin her harfin olduğu kartonları vücutlarına saklayarak ayrı noktalardan stada soktukları, yakalanma olasılığına karşılık bunlardan bir kaç tane birden yaptıkları, maç içinde de zaman zaman açtıkları belirtildi.

Pankartı açanların ailelerinin İran'da yaşamayanlardan seçildiği de öğrenildi.