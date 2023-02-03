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İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı

İranlı ünlü yönetmen Cafer Penahi, tutuklu bulunduğu Evin Hapishanesi’nde girdiği açlık grevi sonrası serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 23:26
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İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı

İranlı ünlü yönetmen hapishanede açlık grevi sonrası serbest bırakıldı
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(İHA) - İran'da geçtiğimiz yıl temmuz ayında tutuklanan iki İranlı yönetmen Muhammed Resulof ve Mustafa Aliahmed'in tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla gittiği Tahran’daki Evin Hapishanesi’nin önünde tutuklanan İranlı ünlü yönetmen Cafer Penahi, yaklaşık yedi ay süren tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakıldı. İran medyasında yer alan haberde, 62 yaşındaki Cafer Penahi’nin tutuklu bulunduğu Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde 1 Şubat'ta başladığı açlık grevi sonrası kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Penahi, 1 Şubat'ta yetkililer tarafından yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevinde yazdığı mektupta, “Bugün İran’da kapana kısılmış birçok insan gibi, benim de en değerli varlığım hayatım. Bu sebeple insanlık dışı bu davranışları protesto etmekten başka çarem yok” ifadelerini kullanarak açlık grevine başladığını duyurmuştu. Penahi, İran yasalarını eleştirdiği mektubunda, “Bu durum, tutuklanmalarının ardından neredeyse 30 gün sonunda darağacına getirilen masum gençlerin kısa sürede yargılamalarıyla tamamen zıt. Tahliye edilene kadar yemek yemeyi ve ilaç içmeyi reddediyorum. Belki de bu durum cansız bedenim hapisten çıkana kadar devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Cafer Penahi, 2010 yılında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemindeki Yeşil Hareketi protestolarına destek vermiş ve ardından “devlete karşı propaganda yapmak” suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Penahi, altı yıllık hapis cezasının iki ayını yatmasının ardından şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

Penahi, 11 Temmuz 2022 yılında, tutuklanan iki İranlı yönetmen Muhammed Resulof ve Mustafa Aliahmed'in tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla gittiği Tahran’daki Evin Hapishanesi’nin önüne tutuklanmıştı.

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