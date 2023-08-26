İrfan Değirmenci ve Ümit Özdağ arasında 'Suriyeli' tartışması: Canlı yayında sinirler gerildi

Değirmenci, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Suriyelilere bedava ilaç verildiğini’ öne süren Özdağ’a, “Sürekli Suriyelileri özne yapmanız normal mi?” diye sordu.

Değirmenci’nin sorusunu gülerek karşılayan Özdağ, “Bunlar Eskimo olsaydı Eskimo derdim.” yanıtını verdi.

Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bunu kim veriyor? İktidar veriyor. AKP iktidarının politikalarını eleştiriyoruz kardeşim. Suriyeliler ilacı bedava alıyorlar. Ne diyeyim şimdi? Suriyelileri çıkarttım. Suriyeliler yerine ne diyebilirim? S…. mı diyeyim? Ne dememi bekliyorsunuz?

Değirmenci’nin, “Sağlık Bakanı’na seslenin mesela. Nasıl verirsin deyin. Hasta Suriyeli bebek değil de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değil midir bu sorunun muhatabı?” çıkışının ardından Fahrettin Koca’ya seslenen Özdağ, “Fahrettin Bey. Beyefendinin kastettiği, benim adını söyleyemediğim gruba…” ifadelerini kullandı.