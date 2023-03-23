TikTok’a yeni kurallar. 21 Nisan’da yürürlülüğe girecek

DHA’da yer alan bilgilere göre, TikTok'un Küresel Ürün Politikası Başkanı Julie de Bailliencourt, "Yapay zeka teknolojisi tarafından oluşturulan veya değiştirilen içerikleri nasıl ele aldığımıza ilişkin kurallarımızı geliştirdik. Nefret söylemlerine karşı oluşturduğumuz davranış politikaları kapsamında kabile kavramını da korunması gerekenlere ekledik. Geleneksel bir sosyal yapı anlamında değerlendirdiğimiz bu kavram; lehçe, dil, gelenekler vb. tanımlar gibi korunacak ve kabileleri hedef alan içerikler nefret söylemi ve nefret içeren davranış politikaları kapsamında denetlenecektir. Hükümet, siyasetçi ve siyasi parti hesaplarına yaklaşımımız da dahil olmak üzere, vatandaşlık ve seçim bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarımız hakkında daha fazla ayrıntı ekledik. Yeni Topluluk Kurallarımız 21 Nisan'da yürürlüğe girecek" dedi.

Bailliencourt açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:

"İnsanların TikTok'u güvende tutmak ve güven oluşturmak için nasıl çalıştığımızla ilgili kararlarımızı anlamaları için TikTok'un Topluluk Kurallarını paylaşıyoruz. Bu kurallar, insan haklarını destekleme taahhüdümüze dayanmaktadır ve uluslararası yasal çerçevelerle de uyumludur. Bu kurallar, eylemlerimizde adil olmaya, insan onurunu korumaya ve ifade özgürlüğüyle bu özgürlüğe verilebilecek zararı önleme arasında bir denge kurmaya çalışabilmemiz için içeriği nasıl denetim yaptığımıza ilişkin kararlarımıza rehberlik ediyor" dedi.

"Topluluk Kuralları'mızda bugüne kadarki en kapsamlı güncellemeleri bildirmek için Uluslararası İntihar Önleme Derneği ve Bölgesel Güvenlik Danışma Konseyi dahil dünya çapında 100'den fazla kuruluşa ve topluluk üyelerimize danıştık. Onların katkıları, kurallarımızı güçlendirmemize ve yeni tehditlere ve potansiyel zararlara karşı önlem almamıza yardımcı oldu."

NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET İÇEREN DAVRANIŞ POLİTİKALARI KAPSAMINDA DENETLENECEK

Bailliencourt, yaptıkları değişikliklerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Yapay zeka teknolojisi tarafından oluşturulan veya değiştirilen içerikleri nasıl ele aldığımıza ilişkin kurallarımızı geliştirdik. Nefret söylemlerine karşı oluşturduğumuz davranış politikaları kapsamında kabile kavramını da korunması gerekenlere ekledik. Geleneksel bir sosyal yapı anlamında değerlendirdiğimiz bu kavram; lehçe, dil, gelenekler vb. tanımlar gibi korunacak ve kabileleri hedef alan içerikler nefret söylemi ve nefret içeren davranış politikaları kapsamında denetlenecektir. Hükümet, siyasetçi ve siyasi parti hesaplarına yaklaşımımız da dahil olmak üzere, vatandaşlık ve seçim bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarımız hakkında daha fazla ayrıntı ekledik.

Yeni Topluluk Kurallarımız 21 Nisan'da yürürlüğe girecek. Önümüzdeki aylarda, bu güncellenmiş kuralların ve standartların uygulanmaya başlamasıyla, kuralların etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak için moderatörlerimize eğitim vereceğiz. Aldığımız geri bildirimlere dayanarak, içerik üreticilerinden araştırmacılara kadar herkesin ihtiyacı olanı alabilmesi için kurallarımız ve standartlarımızla ilgili her şeyi tek bir yerde bir araya getirdik.

"TANIM VE YAPTIRIMLARA İLİŞKİN DAHA FAZLA AYRINTI EKLEDİK"

Kuralların farklı konu alanlarına göre tematik düzenini yeniden elden geçirdiklerini söyleyen Bailliencourt, "Bunların her biri için (örneğin, Davranış ve Ruh Sağlığı), önce nelere izin vermediğimizi kısaca açıkladık. Tanım ve yaptırımlara ilişkin daha fazla ayrıntı ekledik. Ayrıca moderasyon sürecine yönelik yaklaşımımızın dört dayanağını ortaya koyduk; ihlal gerektiren içeriği kaldırmak, erişkin içeriklere yaş sınırlaması getirilerek yalnızca yetişkinlerin (18 yaş ve üzeri) görüntülenmesi sağlamak. (Bu içeriğin yine de Topluluk Kurallarımıza uyması gerektiğini hatırlatmak isteriz), geniş bir hedef kitle için uygun olmayan içeriği sizin için özet akışında önerilmemek, topluluğumuzu, deneyimlerini kontrol altında tutmak için bilgi araçları ve kaynaklarıyla güçlendirmek" dedi.

"İNSANLARI ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA GÜVENDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Platformdaki uzmanlara teşekkür eden Bailliencourt, "Bu yılın başında yaptığımız güncellemenin kurallarımızı ihlal eden hesaplara karşı yaptığımız işlemler hakkında daha fazla bilgi paylaşacak, kurallarımızı veya bunların uygulanmasını kasıtlı olarak engellemek için birden fazla hesabın kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Kamu yararına dayalı kurallarımızı uygularken dikkate aldığımız hususları ve tanınmış kişileri eleştiren içeriklere yaklaşımımızı açıklayacağız. Bilgi etiketlerini, uyarıları ve katılım ekranlarını nasıl kullandığımız hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Topluluğumuzla, kurallarımız ve bunları nasıl uyguladığımız hakkında çok daha fazla şeffaflık sunan yenilenmiş Topluluk Kurallarını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. İnsanları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle TikTok topluluğundaki herkese ve kurallarımızı ilerletmemize ve ortaya çıkan tehditlere karşı bir adım önde olmamıza katkıda bulunan, yardımcı olmaya devam eden uzmanlarımıza minnettarız" diye konuştu.