İrmikli etimek tatlısı tarifi

Hafif sütlü tatlı arayışında olanlar için ideal olan bu tarifin yapımının ne kadar kolay olduğuna çok şaşıracaksınız.

MALZEMELER:

- 1 paket etimek

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 su bardağı irmik

- 1 yemek kaşığı nişasta

- Yarım su bardağı un

- 4 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI:

Etimekleri bir borcama dizin ve 1 su bardağı su ve şekeri karıştırıp etimeklerin üzerinde gezdirin. Muhallebi için bütün malzemeleri tencereye koyun ve kaynayana kadar başından ayrılmadan karıştırın.

Muhallebi kaynadığında ocaktan alın ve sıcakken etimeklerin üstüne dökün. Tatlınız oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve en az 1 saat dinlendirin. Tatlınız servise hazır.

Afiyet olsun…