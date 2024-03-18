İrmikli etimek tatlısı tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
İrmikli etimek tatlısı tarifi
Tatlı krizlerinizi bastırmak ve sofralarınızı renklendirmek için harika bir tarif. Az malzemeli ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif arıyorsanız eğer, bu tatlıya bir şans vermelisiniz.

Hafif sütlü tatlı arayışında olanlar için ideal olan bu tarifin yapımının ne kadar kolay olduğuna çok şaşıracaksınız.

MALZEMELER:

- 1 paket etimek

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 su bardağı irmik

- 1 yemek kaşığı nişasta

- Yarım su bardağı un

- 4 su bardağı süt

irmikli-etimek-tatlisi-4.jpgHAZIRLANIŞI:

Etimekleri bir borcama dizin ve 1 su bardağı su ve şekeri karıştırıp etimeklerin üzerinde gezdirin. Muhallebi için bütün malzemeleri tencereye koyun ve kaynayana kadar başından ayrılmadan karıştırın.

Muhallebi kaynadığında ocaktan alın ve sıcakken etimeklerin üstüne dökün. Tatlınız oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve en az 1 saat dinlendirin. Tatlınız servise hazır.

Afiyet olsun…

maxresdefault.jpg

Son Haberler
Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar Ekonomi
Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar
Van’da kar. Bir anda yağdı 10 santim tuttu Yerel Haberler
Van’da kar. Bir anda yağdı 10 santim tuttu
Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu Gündem
Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Zirvede tek başına! İşte Türkiye’nin en yalnız insanı Yaşam
Zirvede tek başına! İşte Türkiye’nin en yalnız insanı
Ay’da su nasıl oluşuyor? Bilim insanlarının yıllardır çözemediği gizem Teknoloji
Ay’da su nasıl oluşuyor? Bilim insanlarının yıllardır çözemediği gizem
Elazığ’da motosiklet devrildi: 2 yaralı Yerel Haberler
Elazığ’da motosiklet devrildi: 2 yaralı