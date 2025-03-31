İş Bankası’na Vurmak!

Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesi çok açık ve net!

Banka itibarının zedelenmesi suçtur!

Bu maddeyi ihlal etmek, kamu davasına konu olur ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirir.

Biz gazeteciler, yıllarca buna dikkat ederek banka haberleri yaptık.

Öyle ki, silahlı soygunlarda dahi banka adı verilmez, markayı belli eden görüntüler buzlanırdı.

Ancak şimdi kimse kanunu takmaz oldu.

Özellikle sosyal medya ve bazı yayın kuruluşları, bankalara zarar verecek her türlü haberi açıkça isim vererek yapıyor.

Denizbank bunun ilk örneği.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya fenomenleri, bu marka ile adeta oynadılar.

İşi magazinleştirerek, dev markanın güvensiz olduğu yönünde haber yaptılar.

Türkiye’nin en fazla kâr eden ikinci bankası olan Denizbank’a yönelik, hakarete varan haberlerin tekzip metinleri dahi yayınlanmadı.

Denizbank artık haber olarak “tık” getirmiyor.

Şimdi sıra Türkiye İş Bankası’nda.

Atatürk’ün mirası, her Türk’ün hakkı olan bu güzide marka bazı kişiler tarafından yıpratılmaya çalışılıyor.

Saçma sapan haberlerle, dünya çapında nadir markalarımızdan biri olan İş Bankası’nın itibarı zedelenmeye çalışılıyor.

Şimdi de el konulacağına dair haberler yapılıyor. Delinin biri kuyuya taş attı ve koca ülke bu deli saçmasını temizlemeye çalışıyor.

Banka açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bu arada ne BDDK ne de ekonomi yönetiminden ses çıkmadı.

Susuyorlar!

Mehmet Şimşek, İş Bankası’nın yapısını ve nasıl yönetildiğini Türkiye’de en iyi bilen finansçılardan biri.

Mehmet Şimşek, o meşhur tweetlerinde neden bu konuda bir şey söylemiyor?

Bunun suç olduğunu neden açıklamıyor?

Borsayı kurtarmak için kamu bankalarına İş Bankası hisselerini aldırmayı bilen ekonomi yönetimi, neden bu bankanın yerli ve millî sermaye olduğunu ve korunması gerektiğini söylemiyor?

Asılsız haberlerin önüne neden geçmiyor?

Bu İş Bankası düşmanlığı nedir Allah aşkına?

Atatürk’ün hissesinin olması mı düşmanlık nedeni?

Yoksa istedikleri kişi ve şirketlere ballı kredi verdirememenin intikamı mı alınıyor?

Herkes biliyor ki Türkiye İş Bankası adam gibi yönetiliyor.

Her İş Bankası çalışanı, o bankanın sahibidir.

Tıpkı ASELSAN gibi, Türkiye’nin en stratejik kurumlarından biridir.

Bunu anlamayan varsa, Türkiye İş Bankası’nın ve iştiraki olan Anadolu Sigorta’nın kuruluş hikâyesini okusun.

İş Bankası, Türkiye’nin gururudur.

Öyle birkaç kendini bilmezin iftiralarıyla sarsılmayacak kadar güçlüdür.

Herkes aklını başına alsın!