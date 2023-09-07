İş insanı olarak bilinen kadın PKK’nın gizli kasası çıktı

Irak'ta terör örgütü PKK akademisinde eğitim alan, örgüt elebaşları Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Murat Yılmaz'ın da tutuklandığı soruşturma ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Altun'un hazırladığı iddianame ve MASAK raporundaki detaylar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre tutuklanan örgüt üyelerinden Gülşen Duran'ın Murat Yılmaz'ın sevgilisi olduğu ve örgütün para kasalığını yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da güzellik salonu sahibi olan ve işkadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duran'ın profili çok ilginç ayrıntılarla dolu.

13 BANKADA HESABI ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre Duran hem PKK ile iltisaklı ya da örgüte bağlı olduğu için hakkında yasal işlem yapılmış şüphelilere para yardımında bulunurken, hem de şüphe çekmemek için çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da eylem yapan ailelere temizlik yardımı yaptı. 45 yaşındaki Gülşen Duran'ın güzellik salonlarının yanı sıra pazarlama şirketlerinde çalıştığı ve 13 bankada hesabı bulunduğu belirlendi.

2000-2020 yılları arasında 10 farklı şirkette çalışma ve ortaklık kaydı bulunan Gülşen Duran'ın MASAK raporunda 2005-2020 yılları arasında hesap hareketlerinde hesabına 8 milyon 755 bin 739 lira giriş, 6 milyon 196 bin 847 lira çıkış tespit edildi.

ABD'DEN "İŞ KADINI ONUR ÖDÜLÜ"

Gülşen Duran'ın, sahipleri ve ortakları arasında PKK terör örgütü üyelerinin bulunduğu şirketlere 1 milyon 100 bin TL para transferi yaptığı belirlendi. Duran'ın hesaplarında yapılan incelemede 3 milyon 500 bin liralıkta şüpheli işlem tespit edildi. Duran'a, daha önce ABD Adana Konsolosluğu'nca "İşkadını onur ödülü" verilmişti.

Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 22.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Gülşen Duran hakkında ifade veren gizli tanık Ulaş, Duran'ın örgüt mensubu Murat Yılmaz ile gönül ilişkisi olduğunu, Yılmaz'ın şehir dışına örgütsel çalışmalar kapsamında gidiş gelişlerde yanında onu götürdüğünü, ayrıca Yılmaz'ın örgütsel çalışmalardan kaynaklı olarak elde ettiği paraları Duran'ın sahibi olduğu firma üzerinden zimmetine geçirdiği ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

Tanıklardan Ümit Güneş, Duran'ın elde etmiş olduğu mal varlıklarının "PKK Mali Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarından "vergilendirme" adı altında topladığı paralar olduğunu belirtti.

Dosyada şu ifadeler yer aldı:

Bu paralar bir müddet Gülşen Duran'da bekletilir. Duran'ın kendisine muhafaza etmesi için getirilen paraları hangi yöntemlerle sakladığını net olarak bilmiyorum ancak gizliliğe aşırı riayet eder.

Gülşen Duran, PKK'nın adını kullanarak Irak ülkesinde yapmış olduğu seyahatlerde yine örgütün paraları ile ticaret yapmaktadır.

Kadınlığını da kullanarak birçok iş anlaşması yaptı. Duran'ın 2014 ile 2015 arasında devlet bürokrasisi içerisinde görüşmüş olduğu birçok kamu personeli vardı. Böylece birçok ilişkiye girdi.

Bu sayede Diyarbakır merkezli olarak yapılan KCK operasyonları sürecinde Murat Yılmaz'ın o süreçte hiç gözaltına alınmadığını biliyorum.