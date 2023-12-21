İş kadınını kandırıp hayatını kabusa çevirdi. ‘Evleneceğiz’ dedi Nuri Alço yöntemiyle dolandırdı

HalkTV'nin haberine göre; Tekstil ürünleri satan T.D. adlı iş kadını, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini 'Mert' olarak tanıtıp büyük bir inşaat şirketinin sahibinin oğlu olduğunu söylediği Cuma C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ZENGİN İŞ ADAMI PROFİLİ ÇİZDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, T. D. ile hemen her konuşması ve yazışmasında, zengin bir iş insanı profili çizmeye özen gösteren Cuma C.; iş kadınına, sahibi olduğu lüks otomobiller, evlerin yanı sıra deste-deste paraların fotoğraf ve videolarını gönderdi.

EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cuma C., T. D.’ye, “Niyetim ciddi. Seninle evlenmek istiyorum” dedi. İkili bir süre sosyal medyada yazıştıktan sonra yüz yüze görüşmek için randevulaştı. İkili ilk olarak geçen 9 Ekim’de buluştu. Görüşme yerine, ticari taksi ile gelen Cuma C., kısa süre sonra daha lüks bir otomobil alacağını söyledi.

Görüşme sonrası T. D.’den kendisini evine bırakmasını isteyen Cuma C., yolculuk esnasında puro içmeye başladı. T. D. kokudan rahatsız olsa da Cuma C.’yi, puroyu içmemesi ikna edemedi. Bu esnada Cuma C., T. D.’nin de puronun tadına bakmasını istedi. Puronun tadını merak edip içmeye başlayan T. D., kısa süre sonra kendinden geçti.

İÇTİĞİ PURO SONRASI BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ VE TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Savcılık başvurusuna göre, Cuma C. içinde uyuşturucu bulunan puroyu içirdi. Savcılık dilekçesinde T. D.’nin araç içinde tecavüze maruz kaldığı kaydedildi. Dilekçede “Müşteki, bağırmaya başlamış ve kendini korumaya çalışsa da başı döndüğü için yeterli kuvveti gösterememiştir” denildi. Olaydan bir gün sonra hastaneye giden T. D., yapılan muayene sonrası bekaretini kaybettiğini öğrendi.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

Savcılık dilekçesinin devamında, Cuma C.’nin farklı numaralardan T. D.’yi aramaya devam ettiği kaydedildi. Anılan görüşmede Cuma C., T. D.’ye evlenme niyetinde olduğunu söyledi. Dilekçede, Cuma C.’nin, T. D.’yi, elindeki cinsel içerikli görüntüleri yaymakla tehdit ettiği vurgulandı.

İŞ KADININDAN BİRÇOK KEZ PARA ALDI

Dilekçede, Cuma C.’nin birçok kez T. D.’den para aldığı belirtilerek “Şüphelinin ısrarlarıyla limit artışı yapan müşteki, şüphelinin istemiş olduğu parayı çekmesi için kredi kartını kendisine vermiştir. Ancak şüpheli, belirtmiş olduğu paranın çok daha üzerinde olan 40.000 TL gibi bir parayı müştekini kartından çekip kendisine telefon almıştır” bilgisine yer verildi.



"DOLANDIRICI DEĞİLİM, RIZASI İLE BİRLİKTE OLDUK"

Suçlanan Cuma C. ise Halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, konuya ilişkin savcıya ifade verdiğini belirterek “Ben kimseyi dolandırmadım. Evet, toplamda 210 bin TL aldım. Ama 5 bin dolar iade ettim. Araç içinde puro içirmedim. Tecavüz de söz konusu değil. Araç içinde T. D.’nin rızası ile kendisi ile birlikte olduk. Eğer tecavüze uğradıysa, hastaneye gittiği gibi polise de başvurması gerekirdi. Benden fazla para talebi oldu. Ben yerine getirmeyince böyle bir dilekçe vermiş” dedi.