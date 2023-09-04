İş yeri silahlı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama, duvara ve bazı ürünlere isabet ettiği görüldü.