İş yeri silahlı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama, duvara ve bazı ürünlere isabet ettiği görüldü.

KAYNAK: AA
İş yeri silahlı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarındaki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Sabah saatlerinde iş yerine silahla ateş edildiğini gören F.K. adlı kadın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerini ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama, duvara ve bazı ürünlere isabet ettiği görüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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