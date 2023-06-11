İş yerine atıldığı düşünülen izmarit 2 milyon lira zarar verdi

Bir iş yerinde sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, giyim mağazasını küle çevirirken 2 milyon liranın üzerinde zarara uğrattı.

İş yerine atıldığı düşünülen izmarit 2 milyon lira zarar verdi

(İHA) Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam bir giyim mağazasında iş yeri sahibi, işletmeyi saat 20.00 sularında kapattı.

Gece 24.00 sularında iş yerinde yangın sonucu cam patladı.

Vatandaşlar, patlama üzerine yangını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve iş yeri sahibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve iş yeri sahibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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"BİR İZMARİT YA DA KUNDAKLAMA"

İşletme sahibi Recep Türkoğlu, dün akşam 20.00 sularında dükkanı kapattıklarını söyledi.

24.00 gibi mahalle sakinlerinin kendisini aradığını belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu cam patlamıştı. Geldiğimizde dükkan yanıyordu. Arka tarafta alevler vardı. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. İnceleme yaptılar. Elektrik kontağında bir sorun olmadığını söylediler.

Ne varsa dışarıdan gelen bir ateş. Ya bina sakininin attığı bir izmarit olur ya da başka birinin yakması olur. Bina sakininden değil, kundaklamadan şüpheleniyorum."

"İKİ MİLYON ÜZERİNDE ZARAR VAR"

İş yerinin 160 metrekare giyim mağazası olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Faturaların tespiti içeride. 1,5 milyon üzerinde mal vardır. Dekorasyondur, depodaki maldır, hepsi onlarla beraber yandı. Şu anda hiçbir mal yok. 2 milyon üzerinde zarar var." diye konuştu.

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