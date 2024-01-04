Havalimanlarında otopark ücretine yüzde 148 zam. İşte yeni otopark ücretleri

2024 zam yağmuru geldi. Vatandaşın yeni yıl sevinci kursağında kaldı.

Airporthaber’e göre, İstanbul Havalimanı’nda otopark ücretlerine yüzde 148’i aşan bir zam yapıldı.

1 aylık otopark abonman ücreti 1392 TL’den 3455 TL’ye yükseldi.

Yeni tarifelerin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacağı bildirildi.



İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı ise 90 TL oldu.

Antalya Havalimanı'nda 50 TL olurken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 60 TL, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 65 TL oldu.

Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya ve Havalimanlarında ise bir saatlik ücret 25 TL oldu.

BİR AYLIK OTOPARK ABONMAN ÜCRETİ UÇTU

Kapalı otopark ücreti İstanbul Havalimanı’nda 66 liradan 90 liraya çıktı. Açık otopark ücreti ise 52 liradan 70 liraya yükseldi.

İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın 1392 TL olan aylık abonman fiyatı ise 3455 TL'ye yükseldi.

ESENBOĞA HAVALİMANI

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki otopark ücretleri saatlik 65 TL iken, aylık ücreti 2880 TL olarak açıklandı.

Havalimanlarında otopark ücretlerine yapılan bu zamlar tepkilere de neden oldu. Özellikle havalimanı çalışanları isyan etti.