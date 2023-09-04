İş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerinde uygulanacak kira zam oranları ortaya çıktı.

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,09 yıllık yüzde 58,94 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.

Konutlarda Kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.