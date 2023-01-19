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Telefonunu 2 dakikalığına müdürüne verdi: Başına gelenlerle iki kere yıkıldı

İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı, eski müdürüne telefonunu iki dakika için verdikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Eski müdürün telefondan kredi çektiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:49
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İşçi iki dakikalığına müdürüne telefonunu verdi. Müdür kredi çekti

Telefonunu 2 dakikalığına müdürüne verdi: Başına gelenlerle iki kere yıkıldı
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İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı adlı vatandaş, çalıştığı şirketin iflas etmesiyle içeride kalan parasını almak istediğini eski müdürüne söyledi. Varıcı'nın parasını kurtaracağını bir de işsizlik maaşı bağlatacağını aktardı.

TELEFONDAN KREDİ ÇEKMİŞ

Varıcı'nın elinden telefonu alan eski müdürün, kredi çekip kaşla göz arasında parayı kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı. Varıcı, hayatının şokunu yaşarken eski müdürünün yakalanmasını istediğini yetkililere duyurmaya çalıştı.

ShowHaber'de yer alan habere göre; İflas eden iş yerinden 8 bin TL'si almak isterken dolandırılan kadın eski müdürünün 'iki dakika alabilir miyim' dediği telefonundan kredi başvurusu yapıldığını öğrendi. 63 bin TL'yi kaşla göz arasında kendi hesabına aktaran müdür parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu.

KENDİ HESABINA AKTARDI

Müdür, mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL'lik kredi başvurusu yaptı. Kısa süre içinde o kredi onaylandı. 63 bin TL'yi kendi hesabına aktardı. Sonra 'İşlemlerimi hallettim' deyip telefonu Varıcı'ya verdi. 

Varıcı olanı biteni akşam evde fark etti. Genç kadın "Gözlerime inanamadım, krize girdim" dedi. Eski müdüründen şikayetçi olan kadın bu kişinin yakalanmasını istedi.

"BU KREDİLERİ NASIL ÖDEYECEĞİM"

Varıcı olayla ilgili olarak "Mağaza müdürümdü, güvenimi sağladı. Kendisine kredi çekip kendi hesabına atıyor. İki kere yıkıldım. Asgari ücretle çalışan bir insanım, bu kredileri nasıl ödeyeceğim" diye konuştu.

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