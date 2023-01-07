7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu kez sahte diş hekimi vakası. Vatandaşları dolandırdı kayıplara karıştı

Bu kez sahte diş hekimi vakası. Vatandaşları dolandırdı kayıplara karıştı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde kendini diş hekimi olarak tanıtan ve protez diş yapma vaadiyle kişi başı 7 bin lira alıp 10’a yakın vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şahıs kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:45
Takip Et

Vatandaşları dolandırdı kayıplara karıştı. Bu kez sahte diş hekimi vakası

Bu kez sahte diş hekimi vakası. Vatandaşları dolandırdı kayıplara karıştı
+
Aa
-

Kendilerinin takma diş yapma vaadiyle dolandırıldıklarını belirten Çayırlı’daki mağdur vatandaşlar, “Hatay’dan geldiğini söyleyen ve kendini Hekim Arif olarak tanıtan sahte diş doktoru, bizlere takma diş yapacaktı. Çayırlı, Otlukbeli ve Bayburt’un Demirözü ilçelerinin köylerinde kendini doktor olarak tanıtıp bizleri inandırdı. Seyyar dişçilik yapıyordu. Kişi başı 7 bin liramızı alıp takma diş yapacağını söyledi.

Bu şekilde 10’a yakın mağdur var. Daha sonra paramızı aldı diş yapmadı. Diş yaptıracak bir kişi buna denk gelince sen doktor musun? diye soruyor. Ben diş hekimiyim diyor. Belgen var mı kanıtlayabilir misin? Dediğinde ise ben diş teknikeriyim cevabını veriyor. Onun belgesi var mı? Belge gösteremiyor ve uzaklaşıyor sonra da kayıplara karışıyor. Biz bu diyalogdan sonra şahsın sahte hekim olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Şahıs kayıplara karıştı, ulaşamıyoruz. İlgili mercilere şikayette bulunduk” ifadelerine yer verdiler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erol'dan basın mensuplarına: Lütfen bizlere karşı eleştirinizi yapın
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Bursa'da faciadan dönüldü
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.