İşçinin ücret ödemesi geciktirilirse sonuçları ne olur?

İşçinin verdiği hizmetin karşılığı olan ücretin; düzenli ve zamanında ödenmesi, hem yasal hem de etik bir zorunluluktur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 inci maddesi, işverenin işçiye ücretini en geç ayda bir ödemesini açıkça hükme bağlamaktadır. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu süre bir haftaya kadar indirilebilir, ancak daha uzun sürelerde ödeme yapılması yasaya aykırı kabul edilecektir. Ne yazık ki, ekonomik zorluklar, işverenin mali sorunları veya kötü niyetli uygulamalar nedenleriyle işçiler, ücretlerini bir ay veya daha uzun süre alamayabiliyorlar. Peki, bu durumda işçi hangi haklara sahiptir? Bir ay veya daha uzun süreli ödememe durumlarında yasal süreçler nelerdir?

İşverenin bir ay ücret ödememesi, işçiye alacak davası açma, noter ihtarnamesi ile ödeme talep etme ve duruma göre haklı fesih hakkı tanırken; iki ay veya daha uzun süreli ödememe ise haklı nedenle fesih ve kıdem tazminatı gibi daha güçlü haklar sağlayacaktır. Yargıtay kararları, özellikle iki aylık ödememe durumlarında işçinin lehine net bir tutum sergilemektedir.

İşverenin bir ay boyunca ücret ödememesi, işçinin maddi ve manevi mağduriyet yaşamasına yol açmasının yanı sıra işveren için yasanın ihlali anlamına gelecektir. Eğer ödememe durumu iki ay veya daha uzun bir süre devam ederse, ihlalin ağırlığı artar ve işçinin haklı nedenle fesih hakkı daha net bir şekilde ortaya çıkar. Yargıtay, ücret ödememe durumlarını değerlendirirken, ödememenin süreklilik arz edip etmediğine ve işçinin çalışma koşullarında yarattığı etkiye odaklanır. İki ay veya daha uzun süreli ödememe durumlarında; ücretlerin düzenli ödenmemesinin işçiye haklı fesih hakkı doğurduğu kabul edilir.

Ücretini alamayan işçi ne yapacak?

Eğer işveren iki ay veya daha uzun süre ücret ödememe durumuna geldiyse; işçinin hakları daha da güçlenir. İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinin II. bendine göre, ücretin ödenmemesi veya düzenli olarak gecikmesi, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı verir. Dava sonucunda, mahkemece; iki aylık ücret ödememesinin işçiye haklı fesih hakkı vereceği ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı değerlendirilebilecektir. Bu durumda olan işçinin atacağı adımlar:

İşçi, ücret ödenmediğine dair ücret bordroları, banka kayıtları, işverenle yazışmalar (e-posta) veya tanık beyanları gibi delilleri dava süreci için hazırlaması faydalı olacaktır.

İşçi, noter aracılığıyla iş sözleşmesini feshedebilir ve en az bir yıl çalışmışsa kıdem tazminatına hak kazanır. Fesih bildiriminde, ücretlerin ödenmediği açıkça belirtilmelidir. Yargıtay, bu tür fesihlerin noter kanalıyla yapılmasını delil açısından önemli görür.

İşçi, ödenmeyen ücretler, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti gibi tüm alacaklarını iş mahkemesinde talep edebilir. İki aylık ödememe, mahkemelerde önemli bir ihlal olarak değerlendirilir ve işçinin lehine karar çıkma olasılığı yüksektir.

İşçi, Çalışma Bakanlığı’na şikayette bulunarak işverene idari para cezası uygulanmasını sağlayabilir. 2025 yılında her ay için işçi başına 2.179 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Ücret ödememenin mazereti olur mu?

İşverenin ücret ödememesi, sadece işçiyi değil, iş yerindeki çalışma barışını ve toplumsal düzeni de olumsuz etkiler. İş Kanunu, işvereni ücreti zamanında ödemeye zorlayarak işçinin emeğini ve verdiği hizmeti koruma altına alır. Ancak, işverenin mali sorunları veya likidite eksikliği gibi gerekçeler, ücret ödememe için yasal bir mazeret olarak kabul edilmez. İşveren, ödenmeyen ücretleri yasal faiziyle ödemekle yükümlüdür ve bu tür ihlaller nedeniyle hukuki ve idari yaptırımlarla karşılaşabilir. Yargıtay; işverenin ekonomik sorunlar yaşamasının ücret ödememe için geçerli bir mazeret olmadığını değerlendirmektedir.

Toplumsal açıdan, ücret ödememe gibi durumlar, işçi-işveren ilişkilerinde güvensizliğe yol açar ve çalışma hayatının huzurunu bozar. İşçilerin emeğinin karşılığını alamaması, sosyal adaletin zedelenmesine neden olur ve ekonomik istikrarsızlığı derinleştirebilir. Bu nedenle işçilerin haklarını bilmesi ve gerektiğinde yasal yollara başvurması; kendi alacaklarını koruyacağı gibi çalışma hayatının düzenine de katkı verecektir.

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