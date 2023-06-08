İşçisini öldürüp intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibine müebbet hapis talebi

Ankara'da, yanında çalışan Recep Dinç'i (38) birlikte içki içerken öldürüp, tabancayı temizleyerek yanına koyup intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz'ın (43), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İşçisini öldürüp intihar gibi göstermeye çalışan şarküteri sahibine müebbet hapis talebi

DHA’nın haberine göre, Çankaya ilçesinde geçen yıl 15 Mart'ta, şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz, burada tartıştığı Dinç'i tabanca ile vurarak öldürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarını imha eden ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen Yılmaz ile arkadaşı Mehmet A., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yılmaz tutuklandı, Mehmet A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Yılmaz ve Mehmet A. hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına 2 sanık ile öldürülen Recep Dinç'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Yılmaz'ın olay günü dükkanında tartıştığı Recep Dinç'i başından vurarak öldürdüğünü belirterek, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz sanık Mehmet A.'nın ise cinayetin ardından dükkanda bulunan bazı delilleri yok etmeye çalıştığını ifade ederek, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

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