İşe kalkmayan öz oğlunu öldürdü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İşe kalkmayan öz oğlunu öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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