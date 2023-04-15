Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de insanların korkulu rüyası olan ishale karşı önerilen doğal yöntemler dikkat çekti.

İshale iyi gelen bitki çayları dikkat çekti.

İSHALE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI...

-Büzücü Bitki Çayı

-Nane Çayı

-Siyah Çay

-Limon Çayı

-Zencefil Çayı

-Papatya Çayı

-Yeşil Çay

-Rezene Çayı

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gevşek ve sulu dışkıdır

-Karın krampları

-Karın ağrısı

-Ateş

-Dışkıda kan

-Dışkıda mukus

-Karın bölgesinde şişkinlik

-Mide bulantısı ve çok aniden gelen acele tuvalete çıkma hissi de ishal belirtileri arasındadır.