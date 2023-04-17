IŞİD Ankara'yı mesken tutmuş: 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'da IŞİD militanlarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IŞİD Ankara'yı mesken tutmuş: 11 kişi gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların el konulan dijital materyallerinde kazıma yöntemi uygulandı. Kazıma yöntemi ile geri getirilen görüntülerde IŞİD terör örgütüne müzahir internet sitelerinde örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntüler incelendi. Yapılan incelemelerde tespit edilen şahısların IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, şeri ve askeri eğitim aldıkları, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşıldı.

11 YABANCI UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDI

Ayrıca, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen bu şahısların açık kimliklerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Ankara'da ikamet ettikleri anlaşılan 7 Irak ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 yabancı uyruklu şahsın yakalanmalarına yönelik olarak operasyonel çalışma düzenlendi ve 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların yapılan ikamet aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

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