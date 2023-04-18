IŞİD militanı yabancı Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyon neticesinde yabancı uyruklu bir IŞİD militanı yakalandı.

IŞİD militanı yabancı Kayseri'de yakalandı

İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu bir şahsın IŞİD silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Ekipler, yabancı uyruklu şahsın yakalanmasına ve delillerin ele geçirilmesi yönelik Kocasinan ilçesinde bulunan şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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