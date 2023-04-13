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Manisa'da IŞİD operasyonu. Yabancı teröristler yakalandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi yakalanırken, şüphelilerin ev ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile yüklü miktarda dolar ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:47
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Manisa'da IŞİD operasyonu

Manisa'da IŞİD operasyonu. Yabancı teröristler yakalandı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren silahlı terör örgütlerine finansman sağlama faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; IŞİD üyesi olduğu düşünülen yabancı uyruklu H.E. ve Z.A. isimli 2 şüphelinin ikametine Manisa emniyeti ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ikamet ve üst aramalarında yüklü miktarda ABD doları ve Türk lirası, bir adet kuru sıkı tabanca, tabancaya ait fişekler, bir çok örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

 

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