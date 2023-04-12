Her taraf kum gibi terörist kaynıyor. 15 El Kaide ve IŞİD militanı İstanbul'da yakalandı

Türkiye yanlış göç uygulamaları ve açık kapı politikası sebebiyle adeta terör örgütlerinin yönetim merkez haline geldi. Üst düzey yöneticiler ellerini kollarını sallaya sallaya ülke içinde geziyor. Eli silahlı terör örgütü liderleri ve militanlar sınırları rahatça geçip şehir merkezlerinde yaşıyorlar.

Yabancı uyruklu şahıslara yapılan operasyonlarla her ne kadar büyümeleri önlenmeye çalışılsa da toplumdaki endişe giderek artıyor. Dün gece yine yapılan bir operasyonla 15 yabancı terörist yakalandı.

TAMAMI YABANCI 15 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonlarda, ülkeye tehdit oluşturabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

Söz konusu terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde İstanbul’un 8 ayrı ilçesinde 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DAHA 1 HAFTA ÖNCE YİNE İSTANBUL’DA 16 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak nitelendirilen söz konusu kuşkulu kişilerin yakalanması için 1 hafta önce operasyon düzenlendi. İstanbul’da 7 ilçede, 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Yapılan bu operasyonlardan sonra akıllara bu teröristlerin ülkeye nasıl bu kadar rahat girebildikleri sorusu geldi. Ülkemizde geçmiş dönemde yapılan operasyonlarda da birçok üst düzey yabancı terör örgütü lideri yakalanmıştı. İşte onlardan bazıları:

IŞİD’İN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ TÜRKİYE’DE YAKALANMIŞTI

İstanbul’da yapılan operasyondan sonra akıllara teröristlerin ülkemizde nasıl bu kadar rahat kümelendiği sorusunu getirdi. Eylül 2022’de Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de yakalandığını açıklamıştı.

IŞİD’IN KİLİT İSMİ YAKALANDI

Mart ayında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda IŞİD içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

KİLİS VE KONYA’DA OPERASYONLAR

Ocak ayında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen biri Konya ve biri de Kilis'te yakalanan 2 DEAŞ Terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Konya'da yakalanan C.A. isimli IŞİD terör örgütü üyesinin; 2013-2016 yılları arasında sözde DEAŞ silahlı terör örgütü adına finansman sorumlusu olarak üst düzey örgüt yöneticiliği görevini icra ettiği, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubunun olduğu, El Yapımı Patlayıcı ve Silah yapımında uzman olduğu yönünde bilgiler edinildi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca tamamlanan soruşturma neticesinde şüpheliler Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken C.A. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İSMAİL SAYMAZ’DAN SES GETİRECEK İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz, iki Türk askerinin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısının serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Saymaz ayrıca söz konusu kişinin Gaziantep'te yaşadığını ve kuşçuluk yaptığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: ''İki Türk askerinin yakılma fetvasını veren DEAŞ kadısı tahliye edildi. Şu an Gaziantep'te yaşıyor, kuşçu dükkanı işletiyor.''