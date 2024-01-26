IŞİD saldırısı öncesi ABD İran’ı gizlice uyardı. ABD basınından flaş iddia

İran’da 3 Ocak’ta meydana gelen ve 89 kişinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD saldırısıyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Wall Street Journal’de yer alan habere göre, ABD istihbaratı İran’ı IŞİD saldırısı konusunda gizlice uyardı. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili IŞİD’in İran’a yönelik tehditlerini ve saldırı planlarını önceden duyduklarını, bu bilgileri de gizlice İran’la paylaştıklarını söyledi.

İSTİHBARAT SAYESİNDE ÖLÜ SAYISININ AZALTILDIĞI İDDİA EDİLDİ

IŞİD’in Kirman’da gerçekleştirdiği eylemden önce IŞİD’in Afganistan’daki Horasan kolundan eylem gerçekleştirileceğinin istihbaratını aldıklarını söyleyen yetkili, bu bilginin İran’la paylaşıldığını ve gizlice uyarılarda bulunulduğunu belirtti.

Söz konusu haberde, İran’a iletilen mesajda IŞİD’in saldırı düzenleyeceği yerin "yeterince net" bir şekilde belirtildiği bildirildi. Gazetenin iddiasına göre istihbarat, "Tahran'ın saldırıyı engelleyemese bile ölü sayısını azaltabileceği kadar da erken iletildi" denildi.

Bir yetkili, "IŞİD'in 3 Ocak 2024'te Kirman'da düzenlediği terör saldırısı öncesinde, ABD hükümeti İran'a, İran sınırları içinde bir tehdidi olduğu konusunda gizli bir uyarıda bulundu" ifadelerini kullandı.

İRAN ABD VE İSRAİL’İ SUÇLADI

Amerika'nın uyarısına rağmen bazı İranlı muhafazakar liderler ise IŞİD'in faillerinin ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Kerman'da kurbanlar anısına düzenlenen törende Devrim Muhafızlarının en kıdemli komutanı Tümgeneral Hossein Salami IŞİD'in "bugünlerde ortadan kaybolduğunu" söyledi ve cihatçıların "yalnızca ABD ve İsrail çıkarları için paralı asker olarak hareket ettiğini" savundu.

ABD'li yetkililer, İran'ı uyarmak için hangi kanalların kullanıldığını veya aktarılanların ayrıntılarını açıklamayı reddetti. Washington'un İran rejimine ilk kez böyle bir uyarı iletip iletmediği konusunda da bilgi vermediler.

NE OLMUŞTU?

IŞİD’İn üstlendiği saldırı, İran'da Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta İHA saldırısıyla öldürülmesinin dördüncü yıldönümü dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da düzenlenmişti. Süleymani'nin yattığı mezarlığa giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmiş, en az 89 kişi ölmüştü.