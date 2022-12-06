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Işık Üniversitesi akademik personel alacak

Işık Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 07:07
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Işık Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi akademik personel alacak
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Işık Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.
Resmi Gazete'de Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.'' denildi.

BAŞVURU EVRAKLARI
. İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
. YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
. Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
. Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
. Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
. Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
. Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 4'er nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Doçent kadroları için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul
14886/1-1

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