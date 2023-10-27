Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. İşte nikahtan ilk kare

Şarkıcı Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da nikah masasına oturdu. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Karaca, nikahtan ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. İşte nikahtan ilk kare

'Alopesi üniversalis' hastalığı nedeniyle kaybettiği saçlarıyla günlerce konuşulan Işın Karaca, Amsterdam’da Can Yapıcıoğlu ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çifte aile üyeleri de eşlik etti.

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Saçlarının, kaşlarının döküldüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Işın Karaca, kök hücre teknolojileriyle tedaviye başladığını açıklamıştı.

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Tedavisi devam eden Işın Karaca bir süredir beraber olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile evlendi. Amsterdam’da gerçekleşen nikaha iki ismin de aileleri ve yakın çevreleri katıldı.

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SAÇLARI TAMAMEN DÖKÜLDÜ

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıl önce yakalandığı saçkıran hastalığının tedavisi için Antalya'da kliniğe başvurdu. Burada kök hücre teknolojileri kullanılarak uzman doktor Hüray Hügül ve ekibi tarafından tedavisine başlanan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre teknolojileriyle tedaviyi ilk kez yaptırdığını söyledi. Şarkıcının nikahında da peruk taktığı görüldü.

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