Işın Karaca 'Şarkı söylerken anırıyor' sözlerine cevap verdi

Işın Karaca, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Sorulan sorulara samimi cevaplar veren Karaca, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA HAKARET EDEN BİR ÜNLÜYÜ ADRESİNE KADAR BULDUM"

Serhat Tekin’in "Sosyal medyada sana hakaret edenleri hemen bulduğunu biliyorum. Hiç ünlü biri çıktı mı o sahte hesapların arkasından?" sorusuna "Tanıdığım ve konuştuğum bir kadın ünlüyü adresine kadar buldum. Bana hem yorum olarak hem de özelden hakaret etmişti. Sektör komple böyle zaten. Şaşırmamak lazım. Ben onlar adına utanıyorum onlar yaparken utanmıyor. Bana hakaret eden o kişiyi görünce selam veriyorum çünkü onun gerçek kimliğini bildiğimden haberi yok sanırım" diyen Işın Karaca, dostunu yakın, düşmanlarını daha da yakın tuttuğunu söyledi.

"RADİKAL ESTETİK AMELİYATLAR YAPTIRABİLİRİM"

Serhat Tekin’in, "Radikal bir estetik ameliyat ileride düşünür müsün?" sorusuna Karaca, "Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Seviyorum o minik dokunuşları. Radikal estetik ameliyatlar da düşünebilirim ki en radikalini seneler önce zaten yapmıştım. 130 kiloyken 3 kere meme küçültme ameliyatı olmuş bir kadınım" cevabını verdi.

"ÜÇ AYDA BİR ADAM DEĞİŞTİRMİYORUM"

Geçtiğimiz ay aniden evlenen Işın Karaca, Serhat Tekin’in "Genelde ilişkilerini hep evlilik ile sonlandırıyorsun" yorumuna "Geleneksel bir kadınım ben. 5 yıllık bir beraberliğimiz vardı. İlişkilerin bir evresi var. Evlilik de bunun bir süreci. Üç ayda bir adam değiştirmiyorum. Bu arada evlendik ama evli olduğumuzu kabul etmiyoruz bir de öyle bir durum var" cevabını veren Karaca, evliliğin aşkı öldürmediğini, öldürürse zaten boşanılacağını söyledi.

"ANIRIYOR DEMEK CAHİLCE VE CAN YAKMAK İÇİN SÖYLENMİŞ BİR ŞEY"

Serhat Tekin’in, "Senin için çok bağırıyor, anırıyor eleştirilerine yorumun nedir?" sorusuna Işın Karaca, "Bağırmak, anırmak ve şarkı söylemek arasındaki farkı bilmeyen insanlara başarılar diliyorum. Bunlar çok farklı kavramlar. Böyle eleştirilere asla takılmıyorum. Anırıyor demek cahilce ve can yakmak için söylenmiş bir şey. Allahtan bu laflar edilirken ben şeytanlarımı tatile yollamıştım" cevabını verdi.

"DEMET AKALIN’ININ KÖTÜ GÜN DOSTUYUM"

Sohbette Demet Akalın ile aralarındaki son durumun ne olduğu sorusuna Işın Karaca, "Hiçbir zaman küsmedim. Ben onun kötü gün dostuyum o da bunu gayet iyi biliyor. Ondan beklentim yüksek olduğu için şarkısını beğenmediğimi söyleme lüksüne sahip olduğumu düşünüyorum. Ben beğenmedim diye tüm Türkiye’nin ‘Işın Karaca beğenmedi o zaman biz de beğenmeyelim’ diyecek hali yok herhalde" cevabını verdi.

"BEYONCE KONSERİNİN YARISINDA ÇIKTIM"

Konserlerde çoğunlukla playback yapılmasından ve vokallerin desteği ile şarkı söylenmesinden rahatsız olan Işın Karaca, Serhat Tekin’in "Fikrin hala aynı mı? yoksa değişti mi?" sorusuna "Şimdi konserlerdeki durum daha beter. Hep olayların negatif yönlerini buluyormuş gibi gözüküyorum ama bir şekilde birilerinin bir şeyleri konuşması gerekiyor bence. Lay lay lom bir sektör değiliz ve gittiğimiz yol çok güzel bir yol değil açıkçası. Beyonce'nin konserinde bile playback yaptığını duyunca çıktım çünkü ben bunun için para vermiyorum. Oturur evde konser videosunu izlerim o zaman" cevabını verdi.