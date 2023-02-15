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Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor

Isırgan otu kadınları korkulu rüyası olan regl dönemindeki ağrıları bitirmesiyle biliniyor. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:50
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Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor

Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ısırgan bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Isırgan bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ISIRGAN OTU NEDİR?

Genellikle ısırgan otu, yanık ısırgan otu, ısırgan otu (bu türün tüm bitkileri sokmasa da) veya ısırgan otu yaprağı veya sadece ısırgan otu veya stinger olarak bilinen Urtica dioica , Urticaceae familyasındaki otsu çok yıllık çiçekli bir bitki olduğu biliniyor.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

-Regl dönemindeki ağrılarını bitiriyor

Kadınların regl dönemlerinde kan akışını düzene sokması ve ağrıları azaltması da bir diğer özelliğidir.

-Egzamanın iyileşme sürecini destekler

- Saçları kökten uca besler

-Direncimizi arttırır hastalıklardan korur

-Çocuklarda idrar söktürücü özelliği de var

-Kan şekerini düzenler

-Hastalıklardan arda kalan öksürüğü keser

-Dolaşım sisteminin en yakın arkadaşıdır

-Emziren annelerin ilacıdır

-Romatizma ağrılarını giderir

-Ağız sağlığı bakımında bir numaradır

ISIRGAN OTU NASIL İÇİLİR?

Isırgan çayı, bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otunun üzerine bir su bardağı kaynamış su ekleyip 8-10 dakika kadar demleyerek hazırlanabilir.

Susun Weed, ısırgan otu infüzyonunun çok daha etkili olacağı konusunda uyarıyor. Isırgan otu infüzyonu hazırlamak için kavanoza koyduğunuz yaklaşık 30 gram kurutulmuş ısırgan otunun üzerine 1 litre kaynamış su ilave edin ve kapağını kapatın. En az dört saat bekletin ve süzün. (Gece boyunca da bırakabilirsiniz.) Süzdükten sonra soğuk olarak ya da tekrar bir miktar ısıtarak içebilirsiniz. Kalan miktar buzdolabında saklanmalı ve en fazla 1 gün içerisinde tüketilmelidir.

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