﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir

İskoçya Afetler Acil Durum Komitesinin (DEC in Scotland), yardım kampanyasına katılan Sturgeon ve İskoçya parlamentosunda yer alan siyasi partilerin temsilcileri, DEC'nin kampanya videosunda konuştu.

Sturgeon, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremle ilgili, "Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir." ifadelerini kullandı.

Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Sturgeon, "Hepimize düşen görev, yapabileceğimiz en iyi şekilde yardım etmek." dedi.

"YAPILACAK EN UFAK YARDIM TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELER İÇİN ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYACAK"

İskoçya Muhafazakar Partisinden Douglas Ross da açıklamasında, kurtarma çalışmalarının kahramanca sürdüğünü belirtirken İskoçya İşçi Partisinden Anas Sarwar ise, "DEC ve yerel ortakları evini kaybedenlere barınak, hasta ve yaralılara ilaç, içme suyunun olmadığı yerlere içme suyu götürerek hayati destek vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Sarwar, yapılacak en ufak yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için çok büyük anlam taşıyacağını belirtirken İskoçya Liberal Demokrat Partisinden Willie Rennie ise şu ifadeleri kullandı:

"Herkes depremin ortaya çıkardığı yıkıcı sahneleri gördü. Sizi, ailenizi, arkadaşlarınızı ve komşularınızı bu kampanyaya finansal destek vermeye çağırıyorum, Çünkü insanların şu anda ihtiyacı var. 5, 10 ya da 20 sterlin bağışlasanız bile bu yıkıcı olayın ardından bir kişinin hayatında büyük fark yaratabilirsiniz."

İskoçya Yeşiller Partisinden Lorna Slater de herkesi kampanya kapsamında internet sitesi ya da kısa mesajla bağış yapmaya çağırırken, "Lütfen Türkiye ve Suriye'deki insanlara yardım edin." dedi.

DEC, iki kişilik battaniye bağışını 10 sterlin, bir ailenin 10 günlük gıda ihtiyacını karşılamayı 25 sterlin, iki aileye çadır yardımını ise 50 sterlin olarak belirledi.

İskoçya'da hükümet Türkiye'deki depremzedelere yardım için 500 bin sterlinlik bir yardım yapacağını da açıklamıştı. (AA)