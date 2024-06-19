İskoçya İsviçre maçı 26 dakikada bitti

Avrupa Şampiyonası'nda 2. hafta maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

İlk maçlarda İskoçya, Almanya'ya 5-1 yenilmiş, Murat Yakın'ın İsviçre'si ise Macaristan'ı 3-1 devirmişti.

Kağıt üstündeki favori İsviçre'ydi. İskoçya'nın mutlaka kazanması gerekiyordu.

Ancak Cologne Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf İskoçya oldu.

Düşük tempoda ilerleyen mücadelede İskoçya 1-0 öne geçti.

13. dakikada McGregor, topu ceza sahası için sol çaprazdan geriye McTominay'ın olduğu bölgeye çıkardı.

McTominay'ın gelişine vurduğu şut Schar'a çarparak ağlara gitti.

Gol Schar'ın kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi.

SHAQIRI HATANIN FATURASINI KESTİ!

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde İskoçya'dan inanılmaz büyük bir hata geldi.

Ralston acemice bir pas hatası yaparken, pasın arasında Shaqiri girdi.

Gelişine sol ayağıyla müthiş bir şut çıkaran Shaqiri, ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

Bu gol ile birlikte durum 1-1'e geldi.

GOL OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

İsviçre, 32. dakikada hızlı bir atak geliştirdi ve Ndoye ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. İskoçya kalecisi Gunn harika bir kurtarışa imza atarak golü önledi.

Ardından 1 dakika sonra Ndoye karambolde önünde kalan topu tamamladı ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayttan dolayı iptal edildi.

İlk yarının son bölümlerinde tempo düşerken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıya etkili bir giriş yapan yine İskoçya oldu.

Ancak maçta tempo bir türlü yükselemedi.

58. dakikada İsviçre'de Ndoye, karşı karşıya pozisyonda inanılmaz bir gol kaçırdı.

Yanında ne kadar onu engelleyen savunma olsa da bana göre çok müsait bir pozisyondu.

TALİHSİZ SAKATLIK!

İskoçya'da Kieran Tierney, sakatlandı ve maça devam edemedi. 61. dakikada oyundan çıkan Tierney'in yerine McKenna dahil oldu.

İSKOÇYA DİREĞE TAKILDI!

67. dakikada İskoçya, kaleyi çaprazdan gören bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

Kaptan Robertson ortayı kesti, Hanley'in yaptığı kafa vuruşu direkte patladı.

İskoçya gole çok yaklaştı.

Oyunun son bölümü ateşlenirken, 82'de İsviçre'de Embolo'nun attığı gol ofsayta takıldı.

VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı onaylandı.

KAZANAN YOK!

Mücadele, ilk 26 dakikada atılan gollerle 1-1 tamamlandı ve İsviçre ikincilik koltuğunu ısıttı.

İsviçre, iki maç sonunda 4 puana yükselirken, İskoçya 1 puana çıktı.

İskoçya artık en iyi üçüncü kategorisinden çıkmaya bakacak.

Gerçi İsviçre son maçını Almanya ile oynayacak.

Hiçbir şey belli olmaz.

Neler olacak göreceğiz...