Rapçi Sefo etek giydi! Sosyal medya ikiye bölündü

'İsabelle' ve 'Bilmem mi' şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran rapçi Sefo, arkadaşlarıyla tatil için İskoçya'ya gitti. Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü rapçi daha sonra İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan "Kilt"i giyip poz verdi. Etekli pozunu "Scotishman" başlığıyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da "SefoHaddiniBil" etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.