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Rapçi Sefo etek giydi! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü rapçi Sefo, İskoçya tatilinde ülkenin geleneksel kıyafeti olan "Kilt"i giyip poz verdi. Sefo'nun paylaşımları tartışma yarattı. Birçok kişi etek giydiği için ünlü rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada da "SefoHaddiniBil" hashtag'i açıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:14
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İskoçya'da etek giyen rapçi Sefo sosyal medyada tartışma yarattı

Rapçi Sefo etek giydi! Sosyal medya ikiye bölündü
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'İsabelle' ve 'Bilmem mi' şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran rapçi Sefo, arkadaşlarıyla tatil için İskoçya'ya gitti. Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü rapçi daha sonra İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan "Kilt"i giyip poz verdi. Etekli pozunu "Scotishman" başlığıyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da "SefoHaddiniBil" etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.

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