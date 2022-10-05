Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk rapçi Sefo ile yakalandı. Güzel oyuncu büyük panik yaşadı

Müzik dünyasına 'Bilmem mi' ve ‘İsabelle’ şarkısıyla damga vuran rapçi Sefo, dün gece Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile Magazin Hattı kamerasına yakalandı.
Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi.
Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi.
Sefo'nun mekanda yemek yerken Soytürk'le fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.
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