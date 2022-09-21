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Ortalık kızıştı! Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi

İsabella şarkısını, 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker ile birlikte söyleyen Sefo ile meslektaşı Ufuk Beydemir, birbirine girdi. Sefo, kendisini "Seviye bu, prim yapan bu" diyerek eleştiren Beydemir'e "Senin küçük bir çocuğun yazdığı sözlerden şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan başlar" diye karşılık verdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:11
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12 yaşındaki fenomeni sahneye çıkaran Sefo ile Ufuk Beydemir arasında prim krizi çıktı

Ortalık kızıştı! Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi
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Rapçi Sefo, 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker’i sahnesine çıkardı ve İsabella şarkısını birlikte seslendirdi. Ancak Sefo'nun bu davranışına meslektaşı Ufuk Beydemir tepki gösterdi. 

Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

Sefo'nun cevabına karşılıksız kalamayan Beydemir ise şunları yazdı: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" Atışmaya devam eden Sefo ise son olarak "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki sen keksin kanka" cevabını verdi.

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.


 

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