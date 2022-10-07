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Rabia Soytürk'ten Sefo açıklaması. Birlikte görüntülenmişlerdi

Rapçi Sefo ile görüntülenen 'Duy Beni' dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk, aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:16
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Sefo ile görüntülenen Rabia Soytürk'ten açıklama geldi

Rabia Soytürk'ten Sefo açıklaması. Birlikte görüntülenmişlerdi
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'İsabelle' ve 'Bilmem mi' şarkısıyla müzik dünyasına damga vuran rapçi Sefo, geçtiğimiz gece Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile kameralara yansımıştı. 

Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi. 

Sefo'nun mekanda yemek yerken Soytürk'le fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.

"SEFO İLE ARKADAŞIZ"

Önceki gece Galataport'ta bir parti çıkışı görüntülenen Rabia Soytürk, özel hayatı hakkında konuştu. Sefo ile aşk yaşamadığını söyleyen Soytürk, "Bizi çekmenize çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu Sefo değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. O gece sadece birlikte yemek yedik" diye konuştu. 
 

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