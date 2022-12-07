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Öğretmenler greve gidiyor

Yıllık bazda enflasyonun yüzde 11'i geçerek son 41 yılın zirvesini gördüğü İngiltere'de, İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA) ve Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, yüzde 5 maaş artışı teklifini reddediyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 17:21
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İskoçyada öğretmenler iki günlük grev yapacak

Öğretmenler greve gidiyor
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Öğretmenler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında en az yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor. Maaş zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 9 Aralık'a kadar iş bırakma eylemini sürdürecek öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak'ta da greve gidecek.

TOPLU GREV KARARI ALINDI

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Ülkede son yılların en yüksek seviyesinde olan enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son aylarda farklı sektörlerdeki çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve Uber sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, üniversite çalışanları, ambulans personeli, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor. (AA)

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