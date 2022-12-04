İran'da Mahsa Amini protestoları dinmezken ülke genelinde grev çağrısı yapıldı

İran'da 22 yaşındaki genç kadın Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alınırken ölmesiyle başlayan protestolar üçüncü ayına girerken, Başsavcı Muhammad Cafer Muntazeri'nin ahlak polisinin devriyelerinin kaldırıldığına dair açıklaması protestocuları geri adım attırmadı.

Yetkililer üzerindeki baskıyı artırmak isteyen protestocular, bu hafta üç günlük ekonomik grev çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ÜNİVERSİTEYE GİDİYOR

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, protestocular çarşamba günü başkent Tahran'daki Özgürlük Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulunduğu görüldü. Aynı gün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de Öğrenci Günü nedeniyle öğrencilere seslenmesi planlanırken, ülkedeki gerilimin bir kez daha tırmanması bekleniyor.

AHLAK POLİSİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Başsavcı Muhammad Cafer Muntazeri'nin 'ahlak polisi'nin devriyelerine bir süredir son verildiği yönündeki açıklamasına, bu birimin bağlı olduğu İran İçişleri Bakanlığı'ndan henüz doğrulama gelmiş değil.

İran öğrenci ajansı ISNA'nın haberine göre, Muntazeri dün akşam katıldığı bir dini toplantıda bir katılımcının "ahlak polisinin niçin kapatılmakta olduğuna" dair sorusuyla karşılaştı. Muntazeri yanıtında, "ahlak polisinin kuruluşundan bu yana yargıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını" ve "denetimini yapan kurum tarafından lağvedildiğini" söyledi. İranlı Başsavcı, yargının halk arasındaki davranışları izlemeye devam ettiğini belirtti.

Bu sözler dünya çapında "ahlak polisi lağvedildi" olarak algılanırken, devlet televizyonu El Alam da dünya medyasının açıklamayı "İslam Cumhuriyeti'nin geri adımı olarak yorumladığını" duyurdu. Birçokları da, Muntazeri'nin sözlerinin "ahlak polisinin doğrudan yargıya bağlı olmadığını" belirtmekten ibaret olduğu yorumunu yaptı.