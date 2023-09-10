İskoçya'dan 3 kişinin öldüğü tren kazasındaki demiryolu işletmecisine rekor ceza

Editör: Abdullah Keleş

Network Rail, İskoçya'nın Aberdeen kentindeki Yüksek Mahkeme'de, aşırı yağışların raylardaki kayaları ve çakılları yıkayıp trenin raydan çıkıp bir tepeden aşağıya düşmesine neden olması nedeniyle birkaç hatanın yolcuları ve demiryolu çalışanlarını tehlikeye attığını kabul ettikten sonra cezalandırıldı.

Tren sürücüsü Brett McCullough (45), kondüktör Donald Dinnie (58) ve yolcu Christopher Stuchbury (62), 12 Ağustos 2020'de kıyı kasabası Stonehaven yakınlarındaki kazada hayatını kaybetmişti.

Yargıç ceza verirken şunları söyledi: "İskoçya'nın kuzeydoğusundaki çok az insan, vagonların görüntülerini unutacaktır. Verebileceğim hiçbir ceza, bu trajediden hayatları etkilenenleri tazmin etmeye yaklaşamaz. Elimdeki tek tasarruf para cezasıdır.”

Karar, kurbanların yakınlarının ve kazadan sağ kurtulanların, kazanın hayatları üzerindeki etkisi hakkında dokunaklı açıklamalarda bulunmasının ve başarısızlıklarından demiryolu şirketini sorumlu tutmasının ertesi günü geldi.