27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İskoçya'ya Pakistan asıllı Müslüman başbakan. İlk sözleri 'bağımsızlık' oldu

İskoçya'ya Pakistan asıllı Müslüman başbakan. İlk sözleri 'bağımsızlık' oldu

İskoçya’da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) yeni genel başkanlık koltuğuna Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf seçildi. Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Yusuf’un ilk sözleri “İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlıyız" oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:10
Takip Et

İskoçya'ya Pakistan asıllı Müslüman başbakan

İskoçya'ya Pakistan asıllı Müslüman başbakan. İlk sözleri 'bağımsızlık' oldu
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.

"İSKOÇYA'YA BAĞIMSIZLIK GETİRMEYE KARARLIYIZ"
İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olmaya hazırlanan Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.

Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." dedi.



İSKOÇYA'NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI STURGEON'UN İSTİFASI
"İskoçya'nın ilk kadın başbakanı" ve "SNP'nin ilk kadın başkanı" olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.

Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un "evet" oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda "hayır" sonucunun çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti.

"İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi" de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.

Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.