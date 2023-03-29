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İskoçya’nın Müslüman Başbakan’ı namaz kılarken çekilen fotoğrafını paylaştı

İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Humza Yousaf başbakanlık konutundaki ilk gününde ailesine namaz kıldırdığı anları paylaştı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:26
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Humza Yousaf'ın namaz kılarken fotoğrafı paylaşıldı

İskoçya’nın Müslüman Başbakan’ı namaz kılarken çekilen fotoğrafını paylaştı
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İskoçya’da Başbakanlık görevine gelen 37 yaşındaki Humza Yousaf aynı zamanda ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu.

Yousaf, başkent Edinburgh'da yer alan başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı. Namaz kılarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yousaf, “Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'da ilk gecemizi geçiriyoruz. Bute House'da birlikte iftar yaptıktan sonra bir gelenek olarak aileme namaz kıldırdığım özel bir an” ifadelerini kullandı.

HUMZA YOUSAF KİMDİR?

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu Hamza Yusuf, 7 Nisan 1985'te İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da doğdu. Aslen Pakistanlı olan Hamza Yusuf'un babası Muzaffar Yousaf, Pakistan'ın Mian Channu şehrinde doğdu ve 1960'larda ailesiyle birlikte şehre göç etti ve sonunda muhasebeci olarak çalıştı.

Yusuf, Glasgow Üniversitesi'nde okurken 2005 yılında İskoç Ulusal Partisi'ne (SNP) katıldı. Mayıs 2011'de Glasgow bölgesi için ek üye olarak İskoç Parlamentosu'na seçildi. 26 yaşından İskoç Parlamentosu'na seçilen en genç isim oldu. 

5 Eylül 2012'de Bakan Alex Salmond, Yusuf'u Dış ilişkiler ve Uluslararası Kalkınmadan sorumlu Dış ilişkiler ve Uluslararası Kalkınma Bakanı olarak atadı. Böylelikle İskoç Hükümetine bakan olarak atanan ilk Müslüman oldu. 

26 Haziran 2018'de Sturgeon, ikinci hükümetinde kabine değişikliği yaptığını açıkladı. Yusuf, Michael Matheson'un yerine Adaletten Sorumlu Kabine Sekreteri olarak görev yapması için İskoç Kabinesine terfi ettirildi. 2021'de ise istifa eden Jeane Freeman'ın yerine Yousaf'ı Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Kabine Sekreteri olarak atandı.

 

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