İslam Memiş acemi yatırımcıları uyardı: Nefsiniz kabarmasın Ağustos'ta sadece onlar kazanacak

Seçimlerin ardından dolar ve altın kuru çalkalanmaya devam ediyor. Piyasaların bir bileni İslam Memiş ise uyarılarıyla yatırımcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

ACEMİ YATIRIMCILAR DİKKAT

Kişisel sosyal medya hesabından yatırımcıları uyaran İslam Memiş, "Nefsiniz kabarmasın, Ağustos'ta sadece profesyoneller kazanacak" ifadelerini kullandı. Borsa'da yaşanan rallilerin, acemi yatırımcının iştahını kabarttığını söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hisse senedi alım satımı yapmayanlar, yeni girenler dikkat etmeli. Ağustos ayında da yine profesyonel yatırımcıların kazanacağı bir ay olacak. Yükselişler sizi yanıltmasın, zarar olabilir. Destek almanız gerekiyor. Bir oyun piyasası olmadığını, ters pozisyonda girenin aylarca beklemek zorunda kalabileceğini sık sık dile getirdim. Yıl içinde 7450, 7700 puan olacaktır. Hem dolar hem TL bazlı rekorlar gelebilir ancak aşağıda alanlar var. Zirve noktaları çabucak kırıyoruz çünkü."

DOLAR ENFLASYON SONRASI ATAK YAPACAK

Dolar kurunun enflasyon sonrasında yükselişe geçebileceğini vurgulayan İslam Memiş, "Bu hafta içeride enflasyon var. Enflasyonun yüksek gelmesini bekliyorum. Yukarı yönlü hareketleri görünce dolar mutlaka buna tepki verir diye tahmin ediyorum. Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Bu da dolar endeksi için önemli bir veri. Dolar endeksinde 102 direnç, aşağıda 100 dolar destek seviyesi var. 2 dolar aralığında dengelenmeyi sürdürebilir" dedi.

"GRAM ALTIN DÜŞÜYOR DİYE BEKLEYENLER"

Ons altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını Ağustos ayı içerisinde 2.000 doların test edileceğini belirten Memiş, "Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1700'lerde. Gram altında da düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1700-1680'in değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. Yukarıda yükseliş için alanımız var. 1880 lira yıl sonuna kadar aralıklar var. Gram altın TL'deki düşüşler alım fırsatı. En azından biraz daha beklerim, nasılsa düşüyor diye düşünenler varsa risk alınabilir. En azından yüzde 50 alım yapılabilir" ifadelerini kullandı.