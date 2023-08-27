İslam Memiş altın için net tarihi açıkladı. “Vakit geldi son şansınız diyerek” uyardı

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken herkes Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yaşanacak hareketlenmeleri bekliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapmış olduğu açıklamaların ardından piyasalarda oluşan beklenti ve fiyat dalgalanmaları için "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Memiş altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Düşüş trendinin tersine döneceğini ve emtia piyasalarının yükselişe geçeceğini belirten Memiş "Düşük fiyattan alım yapmak için son şansınız" dedi. Memiş, düşük fiyattan alım yapmak için pazartesi günü son bir fırsat penceresinin açılcağını belirterek "Vakit geldi" dedi ve yatırımcılara seslendi.

“ALTINDA YÜKSELİŞ HAFTASI BAŞLIYOR”

İslam Memiş şöyle dedi:

Geçtiğimiz ay açıklanan faiz kararının sonrasında uzun soluklu bir düşüş trendine giren altın 1890 direncinin altına kadar sarkış gösterdi. Bu inişlerin pazartesi itibariyle önce yavaşlamasını, ilerleyen günlerde ise bıçak gibi kesilerek tersine döneceğini düşünüyorum. Özellikle Ağustos'un son günlerinde ons tarafında 1950'nin üzerine yönelik yeni ataklar yaşanabilir.

Bu yüzden herkese söylediğim şey "Vakit geldi".

Toplantı sonrasında Powell'ın konuşmalarıyla birlikte her türlü varlık türünün, dolar karşısında değer kaybedeceğini tahmin etmiştik. Şimdi ise durum tersine dönecek ve dolar endeksinde bir gerileme yaşanırken, altın ve Euro tarafında yeni yükselişler gözlemlenecektir. Şahsen ben geçtiğimiz günlerde 4000 dolar kadar bir birikimimi dolar tarafından altına kaydırdım.

Yarın fiyatları takip edeceğim ve altında yeni düşüşler olması halinde elimde tuttuğum kalan kısmı da altın alımı için kullanacağım. Sizlere de tavsiyem, hiçbir zaman tek bir yatırım aracına bütün birikiminizi yatırmamanız yönünde.

“GRAM ALTINI BİR DAHA BU KADAR UCUZA BULAMAZSINIZ”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 750 baz puanlık faiz artırım kararının ardından perşembe günü yüzde 6'ya yakın değer kaybeden gram altın, cuma günü kayıplarının bir kısmını toplamayı başardı. Altın, her ne kadar gösterge kur tarafında haftayı 1633 lira seviyesinden kapatmış olsa da, kota uygulaması nedeniyle serbest piyasalarda yaklaşık 50-60 liralık bir makas aralığı varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Kapalıçarşı piyasalarında gram altın 1700 lira sınırında dolaşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir makas var. Gösterge kur ile dolaşımda olan kur birbiriyle örtüşmüyor. Benim tavsiyem, yılın ilerleyen aylarında ve özellikle de ağustos ayı ile birlikte hem ons tarafında hem de dövizde yaşanacak hareketlenmelerle birlikte gram altın/TL hızlı bir yükseliş yaşayacaktır.

Şu an için bu fiyattan alım yapmanın eşi benzeri zor bulunacak bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Günlerdir uyarılarda bulunuyorum, beni dinleyen birçok arkadaş zaten alımını yaptı. Dinlemeyen, görmeyen, rastlamayanlar için de şu an burada söylüyorum. Yılın ilerleyen ayları altının dönemi olacaktır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR YÜKSELECEK?

Kafalarda en çok dönen soru bu. Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekle birlikte ons altının yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altının çok rahat bir şekilde kendisini 2000 lira üzerine atacağını söylemek mümkün.

Altındaki yükseliş dalgalı olacaktır. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa süreli gir-çık hareketlerde ters ayakta yakalanma ihtimaliniz mevcut.

Her zaman söylediğim gibi altın kesintisiz bir yükseliş göstermeyecek.