İslam Memiş 30 gün sonra gram altının kaç TL olacağını açıkladı. Üstüne basa basa uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının 1 ya da 2 ay içinde kaç lira olacağını açıkladı.

İslam Memiş 30 gün sonra gram altının kaç TL olacağını açıkladı. Üstüne basa basa uyardı

Kamubulteni'nde yer alan bilgilere göre, altın piyasasındaki gelişmelere dair en değerli rehberlerden biri hiç şüphesiz altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geliyor.

Memiş, altın fiyatlarına dair yaptığı yorumlar ve öngörüleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle de yatırımcılara verdiği değerli tavsiyelerle öne çıkıyor.

İslam Memiş, uzun süredir vurguladığı bir konuyu tekrar dile getirdi. Borsaya yeni adım atacak olan yatırımcıların biraz daha beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Kendi perspektifinden bakıldığında borsadaki satışların henüz başlamadığını belirten Memiş, "Dolar karşısında tüm varlıklar değer kaybediyor. Borsadaki satışlar benim açımdan yeni bir dönemi işaret ediyor ve devam edecek" dedi.

ALIM YAPACAKLARA KRİTİK UYARI

İslam Memiş, özellikle ons altın ve gram altın için değerli yorumlarda bulundu. Gram altın için 1700 seviyesini beklememenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda bu hafta içerisinde gram altının 1710 TL seviyesinin altına düşmeyeceğini söyledi. kamubulteni'min aktardığı haberde: Bu değerlerin dip seviyeler olduğunu belirten Memiş, bu dönemde ani fiyat hareketleri yaşanabileceğini ve alım yapmayı düşünenlerin bu ayları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

İslam Memiş, piyasadaki belirsizlikleri değerlendirirken Eylül veya Ekim aylarını işaret etti. Ekim ayından itibaren altın fiyatlarında 1820-1880 dolar arasında agresif bir yükseliş yaşanabileceğini ifade etti.

Bu durumda gram altının 2000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Yatırımcılara bu dönemde dikkatli ve doğru hamleler yapmaları gerektiğini hatırlattı.

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